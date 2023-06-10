رئيس الأعلى للإعلام: إنجازات الرئيس فى 9 سنوات تتحدث عن نفسها

جدة - نرمين السيد - هنأ الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة مرور 9 سنوات على توليه منصب رئيس الجمهورية، ملبيًا لنداء المصريين، ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان فى وقت عصيب مر به الوطن، ويحقق نجاحات وإنجازات عديدة فى جميع المجالات، يشهد بها القاصى والدانى.





وأضاف رئيس الأعلى للإعلام، عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعى، أن مصر شهدت خلال الـ9 سنوات إنجازات ونجاحات فى كل قطاع وجهة من مشروعات قومية فى كل أنحاء الجمهورية وتحسين حياة المواطنين فى كل القرى والمحافظات، وبناء جمهورية جديدة تصنع المستقبل لأبناء الوطن وتحفظ وتصون الأجيال المقبلة.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حمل على عاتقه طموحات وآمال المصريين، وواجه ومن خلقه أبناء الشعب المصرى مخططات ومؤامرات قوى الشر والإرهاب بكل شجاعة حتى عبر بالوطن كل المخاطر، وكذلك قراراته الجريئة بشأن الإصلاحات الاقتصادية التى صبت فى مصلحة وطننا الغالى، وهو ما أكدته كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

وأوضح أن الرئيس انطلق ليشيد مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصر، وعملت على توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، كما استطاع الرئيس أن يعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية التى تستحقها، ونُظمت فعاليات عالمية على أرضها نالت إشادات العالم أجمع.

ودعا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جموع الشعب المصرى إلى وحدة الصف والتكاتف والاصطفاف خلف قيادته السياسية، لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكداً أن إنجازات الرئيس فى تسع سنوات تتحدث عن نفسها وأنقذت البلاد من الانهيار.