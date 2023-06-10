السيسى: الأزمة «الروسية ـ الأوكرانية» لها تداعيات.. وصمدنا بفضل الله

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن النتائج مبشرة للغاية حتى الآن، والدفعات التى تخرجت فى الأكاديمية العسكرية بالتخصصات المختلفة أو الكوادر فى وزارتى النقل أو المالية أو الجهات الأخرى مثل الرقابة الإدارية والخارجية كانت نتائجها مبشرة، وتؤكد أن التجربة التى نحن بصددها تجربة ناجحة، وأن هناك تقدما إلى الأمام، وهى سمة العصر وسمة الإنسان، لا يقف على حال أبدا، يراجع مواقفه ويراجع أداءه ويتطور، فلا شيء ثابت، مشيرا إلى أنه لو كان هناك ثبات فإن ذلك يعنى بداية التراجع، معربا عن اطمئنانه على طلبة الكلية الحربية، وموجها نصيحته إليهم أن المزيد من الجهد والعمل والتدريب يصب كله فى مصلحة بلادنا.





وطمأن الرئيس السيسى، خلال تفقده الكلية، الطلبة بشأن تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، وقال "تحدثت إليكم المرة الماضية وقلت إننا نحاول أن نخفف من آثار الأزمة التى مر عليها أكثر من 3 سنوات، منها سنتان ضربت العالم فيهما أزمة وباء (كوفيد 19) مما كان له أثر كبير على الاقتصاد العالمى وعلى مصر، إلا أننا صمدنا بفضل الله - سبحانه وتعالى - وبفضل الإصلاحات التى قمنا بها اعتبارا من 2016.

واستطرد الرئيس السيسى أن الأزمة الروسية ـ الأوكرانية كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمى وعلى مصر أيضا، ولكننا نحاول أن نخفف من آثار الأزمة، لكن بدون شك هى أزمة كبيرة لها تأثير على الأسعار وسلاسل الإمداد، ولها تأثير كبير ومازال، ولكننا كل يوم نكتسب قدرة على تطوير إمكانياتنا فى مواجهة هذه الأزمة، وبمشيئة الله تمر هذه الأزمة على خير مثل كل أزمة تمر على أى دولة، متابعا "ستمر الأزمات.. هذه حال الدنيا، لا شيء يبقى على حاله".

وتطرق الرئيس السيسى إلى جولته الإفريقية، وقال "إنه قام خلال اليومين الماضيين بجولة إفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، وإننا عندما بدأنا فترة رئاسة الكوميسا كان هدفنا أن ننفتح بصورة أكثر ونتعاون بشكل أكثر مع أشقائنا الأفارقة وكانت هناك خطة لهذا".

وأضاف "لكن الـ3 أعوام الماضية كان لها تأثير على حركتنا، فحركتنا قلت جدا لكن استغللنا فرصة أن نسلم تجمع الكوميسا لدولة زامبيا لزيارة بلدين من بلدان الجوار (أنجولا وموزمبيق)"، لافتا إلى أن زيارته لدولة أنجولا تعد الأولى لرئيس مصرى منذ استقلال أنجولا.