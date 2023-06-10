«الداخلية»: بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1444هـ، وتزامنًا مع بدء الجسر الجوى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية اليوم الشبت الموافق 10 يونيو 2023، لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدسة.

وواصلت وزارة الداخلية إتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، حيث تم توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1444هـ/ 2023م من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة.



كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.