- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1444هـ، وتزامنًا مع بدء الجسر الجوى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية اليوم الشبت الموافق 10 يونيو 2023، لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدسة.
وواصلت وزارة الداخلية إتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، حيث تم توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1444هـ/ 2023م من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة.
كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الداخلية»: بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.