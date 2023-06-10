وزيرة التضامن تودع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من مطار القاهرة «صور»

جدة - نرمين السيد - حرصت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية المغادرين، اليوم السبت، من مطار القاهرة الدولى متجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 1444هـ - 2023م.





حرصت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية المغادرين، اليوم السبت، من مطار القاهرة الدولى متجهين إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لموسم 1444هـ - 2023م.

وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، واللواء علاء الأحمدى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية ورئيس بعثة الحج المصرية، والهندى يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وأيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى رئيس البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى.

وتواجد وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الطيران المدنى ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية، بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، حيث غادر اليوم القاهرة حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات الإسماعيلية والجيزة والمنوفية متجهين إلى المدينة المنورة لبدء المناسك، وعقب ذلك سيتوالى سفر باقى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى يوم21 يونيو الجارى، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضى المقدسة.

وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤتمرًا صحفيًا بمطار القاهرة الدولى، أكدت خلاله، أن بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 5250 حاجًا، حيث تقدم هذا العام ما يزيد على 22 ألف طلب يرغبون فى أداء المناسك من خلال الجمعيات الأهلية، مُشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالى، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، كما تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقًا لتفويج السفر والطيران.

وأضافت "القباج"، أنه تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعى فى المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك فى المشاعرالمقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلًا عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقرإقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الإجتماعى.

ووجهت "القباج" الشكر لوزارتى الداخلية والصحة والسكان وشركة مصر للطيران لتعاونهم الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعى وفود الحجاج المغادرين، حيث طالبتهم بالحفاظ على أنفسهم والدعاء لمصر واتباع كافة الإرشادات من قبل أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى برئاسة أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، خاصة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لتقديم أفضل الخدمات وتذليل أى عقبات تواجههم لكى يؤدى حجاج الجمعيات الأهلية المناسك فى سهولة ويسر.