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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة تعلنان تبني الطالبة الأولى على المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يونيو 2023 08:34 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار المبادرة الرئاسية لتبنى المواهب، والتي كانت قد أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيانٍ مشترك بينهم عن تبنيهم للطالبة المتفوقة "منة الله عماد " والتي حصلت علي المركز الأول على المرحلة الإعدادية ، وذلك علي مستوى محافظة كفر الشيخ.

 

وتتكفّل كلاً من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة.

 

يأتي ذلك بناءاً علي تكليفات السيد الرئيس بتبني الطالبة تعليمياً، نظرًا لظروفها الأسرية الصعبة، ودعمًا لتفوقها العلمي.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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