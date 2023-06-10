جدة - نرمين السيد - رفعت هيئة الإسعاف المصرية درجة التأهب بين صفوف اطقمها الإسعافية بمطار القاهرة الدولى، وذلك مع بدء توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مطار القاهرة فى رحلتهم صوب الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث تم الدفع بعدد 37 من أفراد الفرق الإسعافية المؤهلين فنياً للتعامل مع أدق الحالات الطبية الطارئة، مصحوبين بعدد 10 سيارات إسعاف مجهزة كوحدة رعاية مركزة لتغطية كافة أرجاء مطار القاهرة الدولى.





كما تم تكثيف الانتشار بأرض المهبط بعدد 7 سيارات إسعاف تتضمن سيارة عزل طبى مؤهلة للتعامل مع الحالات المرضية شديدة العدوى، وكذلك تم الدفع بثلاث سيارات لتأمين صالات 2 و3، وتضمن التأمين الدفع بطاقم إسعاف مترجل (rescue team) لتأمين رواد الصالة الموسمية من الحجاج. وقد سبق التجهيز لخطة التأمين إجراء محاكاة لعمليات الاجلاء والاخلاء الطبى الأمن فى حالات الطوارئ. وفى ذات السياق أوضح الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية أن تأمين أفواج الحجاج يمتد منذ الآن وينتهى مع توافد الحجيج للعودة لأرض الوطن بعد ادائهم لمناسك الحج، كما أكد تعاون وتنسيق هيئة الإسعاف المصرية مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة وكافة قطاعات وزارة الصحة والسكان لتيسير رحلة الحجاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الإسعاف» ترفع درجة الاستعداد بمطار القاهرة لتأمين حجاج بيت الله الحرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.