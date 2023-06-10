على أعتاب امتحانات الثانوية العامة.. رسالة من وزير التعليم لـ783 ألف طالب

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى منشور عبر حسابه على "فيسبوك": " أبنائى الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوى، أتوجه بحديثى إليكم بمشاعر الأب قبل منصبى كوزير للتربية والتعليم والتعليم الفنى، وها نحن على أعتاب امتحانات الثانوية العامة، أتقدم إليكم بعدد من الرسائل التى قد تمثل نقاط مضيئة فى حياتكم المقبلة، فأنتم عماد الوطن وحاضره ومستقبله، اجتهدوا فى العلم فهو مفتاحكم لفرص المستقبل، واعلموا أن أدوات التقييم لا تقف عند مجرد اجتياز امتحانات، فهى مرحلة فى رحلتكم الطويلة فى الحياة التى أتمنى من الله أن يسدد فيها خطاكم لنباهى بكم الأمة ونصنع بكم حاضرا مضيئا ومستقبلا باهرا لوطننا الحبيب.

وأضاف الوزير: "ضعوا أهدافكم أمامكم، واستعينوا بالإصرار على النجاح والثقة فى قدراتكم، فهى أدوات نجاحكم، وإيمانا بدوركم المهم فى النهوض بمستقبل الأمة، أود أن أؤكد لكم أن الوزارة بذلت جهودا ضخمة لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لكم أثناء الامتحانات، وضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".

واختتم الدكتور رضا حجازى كلمته قائلا: "اطمئنوا، واجتهدوا، واعلموا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، خالص تمنياتى لكم بالنجاح والتوفيق".

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، يوم الاثنين المقبل الموافق 12 يونيو، وتبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع على مدى يومين، وبعد فترة توقف، يبدأ الطلاب أداء الامتحانات فى المواد الأساسية اعتبارا من الأحد الموافق 18 يونيو وحتى الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد الذين تقدموا لامتحانات هذا العام يصل إلى 783 ألفا و25 طالبا وطالبة، بينهم 276 ألفا و211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفا و671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98 ألفا و658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وتعقد الامتحانات هذا العام ورقيا بنسبة 100%، وتنقسم إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد بنظام "البابل شيت"، و15% أسئلة مقالية، أما التصحيح فيكون إلكترونى بنسبة 100%.