بتوجيهات الرئيس.. «الوطنية للتدريب» و«حياة كريمة» تتبنيان أولى الإعدادية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة فى بيان مشترك بينهما عن تبنيهما الطالبة المتفوقة منة الله عماد، والتى حصلت على المركز الأول على المرحلة الإعدادية، وذلك على مستوى محافظة كفر الشيخ.





وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وفى إطار المبادرة الرئاسية لتبنى المواهب، والتى كانت قد أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب. وتتكفل كلًا من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة فى كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة. يأتى ذلك بناءًا على توجيهات الرئيس بتبنى الطالبة تعليميًا، نظرًا لظروفها الأسرية الصعبة، ودعمًا لتفوقها العلمى.

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