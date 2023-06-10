دير المحرق ينشر الصورة الأصلية للأنبا إبرام قديس العطاء

جدة - نرمين السيد - نشر دير العذراء مريم المحرق بالقوصية، اليوم السبت، تصحيح الصورة المتداولة للأنبا إبرام والذى كان راهبًا بدير المحرق باسم بولس الدلجاوى، بمناسبة عيد القديس العظيم الأنبا أبرام أسقف الفيوم والجيزة.





وقال الدير فى بيان له يتداول البعض صورة الأنبا صرابامون مطران الخرطوم المتنيح عام 1935م على أنه الأنبا أبرام أسقف الفيوم المتنيح عام 1914م وهو خطأ شائع، لذا تم وضع الصورتين للتمييز بينهما.

ومن الجدير بالذكر، أنَّ هذه هى الصورة الفوتوغرافية الوحيدة للقديس الأنبا أبرام التى كانت مع مجموعة من الكهنة والأراخنة بالفيوم أثناء زيارة الأنبا متاؤس مطران الحبشة –فى ذلك الوقت– عام 1902م.

وتقول السيرة الكنسية للأنبا إبرام، أنه ولد عام (1829) بقرية جلدة مركز ملوى مديرية المنيا من والدين تقيين فربياه تربية مسيحية وأدخلاه الكتاب فتلقى فيه العلوم الدينية التراتيل الكنيسة، ولما أظهر نبوغًا بين أقرانه رسمه الأنبا يوساب أسقف صنبو شماسًا على كنيسة بلدته ومال قلبه إلى الرهبنة فقصد دير المحرق ورُسِمَ راهبًا باسم بولس غبريال المحرقى فى التاسعة عشر من عمره.

وكان وديعًا متواضعًا طاهر السيرة كثير الانفراد للصلاة فأحبه الرهبان حبًا جمًا، وسمع به وقتئذ الأنبا ياكوبوس أسقف المنيا فاستدعاه إليه واستبقاه مدة بالأسقفية رقاه فى أثنائها إلى رتبة قس، ولما عاد إلى ديره الذى كان عامرًا وقتئذ بالرهبان الأتقياء اتفقت كلمتهم على أن يختاروه رئيسًا لهم بعد وفاة رئيسهم.

ورقى قمصًا فى أيام البابا ديمتريوس الثانى البطريرك (111) ولبث خمس سنوات رئيسًا للدير كان فيها الدير ملجأ لآلاف الفقراء حتى أطلق عليه لقب أب الفقراء والمساكين. ولم يأل جهدًا فى مدة رئاسته نحو تحسين حالة الدير روحيًا وماديًا، وإنماء ثروته وإصلاح أراضيه الزراعية. وكان كلما ازداد بَرًّا بالفقراء وإحسانًا لليتامى والأرامل، ازداد حقد بعض الرهبان عليه لأنهم كانوا يعتبرون هذه الأعمال الخيرية إسرافًا وتبذيرًا، فتذمروا عليه وشكوه إلى الأنبا مرقس مطران البحيرة الذى كان قائمًا وقتئذ بالنيابة البطريركية لوفاة البابا ديمتريوس، فقبل شكايتهم وعزله من رئاسة الدير.

وبعد زمن يسير من اعتزاله الرئاسة ترك دير المحرق وذهب إلى دير البرموس وأقام به مدة لا عمل له إلا درس الكتاب وتعليم الرهبان وكان رئيس الدير وقتئذ القمص يوحنا الناسخ الذى صار فيما بعد البابا كيرلس الخامس البطريرك (112).

كما ذهب إلى دير البرموس مع القمص بولس رهط من رهبان دير المحرق الذين لم يعجبهم حال إخوانهم المتذمرين به وفى سنة 1881م اختاره البابا كيرلس الخامس أسقفا لأبرشية الفيوم والجيزة بدلًا من أسقفها المتنيح الأنبا إيساك فتمت رسامته باسم الأنبا أبرآم، واشتهر الانبا ابرام عطاياه للفقراء الكثيرين و الذى أشتهر به فهو الأيمان التى جرت بواسطتها على يديه آيات شفاء عديدة.

وكان الأنبا أبرآم واسع الإطلاع على الكتب المقدسة يلقى على زائريه دائمًا نصائح وتعاليم وعظات تدل على وفرة علمه بأسرار الكتاب المقدس.

وتوفى الأنبا ابرآم فى (10 يونية 1914م) فشيعه إلى القبر أكثر من عشرة آلاف شخص من المسلمين والمسيحيين.