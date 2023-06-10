783 ألف طالب يبدأون امتحانات الثانوية العامة بعد غد الإثنين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أنَّ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783.025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276.211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391.671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98.658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أنَّ عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالب وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى 80 طالب وطالبة الامتحان فى مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان فى لجان المستشفيات.

يذكر أنَّ الطلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، ثم تنطلق الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجارى.