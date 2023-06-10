وزير الطيران المدنى: نسخر كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - فى كلمته التى ألقاها خلال الاحتفال قدم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله (عز وجل) أنَّ يتقبل منهم، مبينًا أن الله (تبارك وتعالى) دعاهم لحج بيته الحرام فلبوا الدعاء فهنيئا لهم، متمنيا لهم الاستمتاع بهذه الرحلة المباركة، كما طالبهم بالدعاء لمصر.

كما أكد على حرص وزارة الطيران المدنى على تقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن، المسافرين على مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى، مشيرًا بأن جميع العاملين فى قطاع الطيران المدنى على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج. قائلًا " الجميع يعمل على قدم وساق وبكل فخر ومسئولية لخدمة ومراعاة ضيوف الرحمن فى رحلات الذهاب والعودة وخاصة كبار السن وتوفير كل سبل الراحة لهم من أجل تجربة سفرة آمنة مدعمة بخدمات متنوعة وشاملة خلال رحلتهم المباركة".

وأشاد الوزير بالتنسيق التام مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن موجهًا الشكر لجميع وزارات الدولة المصرية من وزارة الأوقاف والداخلية والتضامن الإجتماعى والسياحة والصحة والمالية وغيرها من الجهات المعنية بشؤون الحجاج وكل الجهات العاملة بالمطارات على ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات من أجل خروج موسم حج هذا العام بالصورة المشرفة التى تليق بمكانة الحجاج المصريين ويضمن سلامتهم وراحتهم.

ومن ناحيه أخرى، توجهت الدكتورة نيفين القباج بالشكر والتقدير للسيد وزير الطيران المدنى ووزير الداخلية ووزير الصحة والسكان على الدعم المستمر وانجاح موسم حج هذا العام حيث يصل إجمالى الحجاج الى 45 الف حاج بزيادة عن أعداد السنة الماضية وكان نصيب وزارة التضامن 5500 حاجًا حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات، وأضافت القباج انه تم سفر وفد من الوزارة لتنظيم وخدمة الحاج طول فترة الحج حتى رجوعهم بالسلامة الى أرض الوطن.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى عن تخصيص 5 جوائز للحجاج المسافرين قيمة الجائزة الواحدة 10 آلاف لكل حاج وهم:

الحاجة رقية عبده رسلان

الحاج محمد محمد الصباغ

الحاجة منى صلاح الدين حسين

الحاج عبد الوهاب أبو الحميد على

الحاجة ابتسام محمد النوس

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه فى ضوء توجيهات وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى بتقديم وتوفير كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من المصريين ومن الجنسيات الأخرى المسافرين على متن رحلاتنا الجوية إلى الأراضى المقدسة، اتخدت الشركة الوطنية مصر للطيران كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال موسم الحج هذا العام والذى يبدأ إعتبارًا من اليوم وحتى إنتهاء مرحلة الذهاب فى 22 يونيه الجارى، على أن تبدأ مرحلة عودة السادة الحجاج إعتبارًا من 2 يوليو وحتى 13 يوليو 2023.

كما تقدم زكريا بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية والتى ساهمت بخروج الحدث بالشكل المشرف وتيسير رحلة السفر لضيوف الرحمن وعلى رأسهم السلطات السعودية التى أبدت تعاوناً وترحيباً كبيراً بحجاج مصرللطيران وحرصت على توفير مختلف الخدمات وتذليل كافة العقبات لهم بما يسهم فى تأدية المناسك بكل سهولة ويسر، فضلًا عن التنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوى لتحقيق الانسيابية والتخفيف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام فى مرحلتى الذهاب والعودة.

كما أكد زكريا أن الشركة سخرت كافة إمكانياتها من الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والجوية بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن، كما حرصت مصر للطيران على الإستعانة بالطرازات العريضة فى موسم الحج لتخفيف الإزدحام فى مرحلتى السفروالعودة والتى أثبت نجاحها لما تستوعبه من أعداد كبيرة من الركاب.

وجرى إيفاد مجموعات عمل من مختلف التخصصات لتكون فى شرف إستقبال الحجاج فى مطارى جدة والمدينة المنورة على مدار الساعة وكذلك فى مرحلة العودة لتذليل العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن بدءًا من حجز تذاكر السفر مرورا بالخدمات المقدمة فى صالات السفر وعلى متن الطائرات وحتى وصول الحجيج إلى الأراضى المقدسة والعودة بسلام إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.

ومن المخطط، أنَّ تنقل مصرللطيران هذا العام ما يقرب من 35 ألف حاجاً إلى الأراضى المقدسة على متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلى جدة و 72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 11000 حاجا من حجاج القرعة و 5300 حاجا من حجاج التضامن الإجتماعى والهيئات والجمعيات و5000 حاجا من حجاج السياحة والأفراد، بخلاف الجسر الجوى لنقل 7400 حاجًا من حجاج باماكو بدولة مالى على متن 24 رحلة جوية و 3000 حاجًا من الحجاج الفلسطنيين على متن 10 رحلات جوية، ومن المقرر أن تسير الشركة اليوم من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى 4 رحلات جوية إلى المدينة المنورة، لنقل 1076 حاجاً من حجاج.

وفى نهاية الحفل قام وزير الطيران المدنى ووزيرة التضامن الإجتماعى بتسليم قسيمة سفر مجانية لأكبر الحجاج سنا، وهو الحاج أحمد على على نصر ويبلغ من العمر 94 عـاماً من حجاج قرعة الدقهلية، وخلال السحب العلنى تم تقديم قسيمة أخرى برد 50% من قيمة تذكرة السفر للحج ابو المعاطى المتولى حسن، و و2 قسائم وزن اضافى مجانى تم تقديمهم هدية من مصرللطيران إلى الفائزين للسادة الحجاج، كما تم تقديم هدايا من شركة مصر للطيران للأسواق الحرة من خلال السحب العلنى لعدد 6 حجاج وهم:

الحاجة زينب محمد محمود مصطفي

الحاجة اعتماد محمد عبده بسيوني

الحاجة سميحه ابراهيم مصطفي

الحاج سلام سلميان حميدة

الحاجة ليلى لطفى شحاتة الحاجة سيدة حسان عبد الباقى

حضر الاحتفالية اللواء علاء الأحمدى رئيس الجهاز التنفيذى لحجاج جمهورية مصر العربية، والمهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار محمد موسى رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى والداخلية والأوقاف ومصر للطيران.