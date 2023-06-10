الأنبا بسادة يرسم كاهنًا جديدًا بإيبارشية إخميم

جدة - نرمين السيد - وعقب صلاة الصلح، تم ترسيم الدكتور الشماس نبيل وليم، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بإخميم.

وشارك فى صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء كهنة إيبارشية إخميم وساقلتة ومن بعض الإيبارشيات المجاورة، إلى جانب خورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.