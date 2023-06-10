وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب ويؤازر اللاعبين والجهاز الفنى قبل لقاء غينيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يونيو 2023 11:26 مساءً -

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم، بدعم ومؤازرة لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، خلال معسكرهم التدريبي استعداداً لمباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا، وذلك علي هامش تدريب المنتخب الوطني باستاد القاهرة الدولي.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب والجهاز الفني في التأهل لأمم أفريقيا والتتويج بها، مشيرًا إلي تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات المنتظرة.

وأوضح صبحى أن المنتخب الوطني الحالي يمتلك عناصر على أعلى مستوى تستطيع مواصلة الإنجازات لكرة القدم المصرية، واسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من الإنجازات الرياضية علي مستوي كرة القدم.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الغيني يوم 14 يونيو المقبل في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، ويقام اللقاء على استاد جراند مراكش بالمغرب في مجموعة تضم منتخبات مالاوي، غينيا، وأثيوبيا، ويتصدر منتخبنا الوطني القمة بتسع نقاط في جدول ترتيب.















