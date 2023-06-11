رسامة 4 قمامصة و130 قارئ و215 مُرتل فى عيد القمص يسى بطما

جدة - نرمين السيد - احتفلت إيبارشية طما، اليوم السبت، بالعيد الواحد والستون لنياحة القمص يسى ميخائيل، بديره بطما، حيث تولى صلوات القداس الإلهى الأنبا إسحق، أسقف الإيبارشية، إلى جانب مجمع الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة والمكرسات.





وعقب صلاة الصلح رسم الكهنة الأربعة قمامصة، وهم: القمص يسطس يوسف، القمص متى بديع، القمص لوقا موريس، القمص يوحنا مجدى، كما تمت رسامة عدد 215 شماس فى رتبة مُرتل و130 فى رتبة قارئ. وبدأت الاحتفالات، منذ مطلع شهر يونيو الجارى، حيث تم إخراج جسد القديس من مزاره، ووضعه أمام الهيكل وظل طوال فترة الاحتفالات، وتمت فاعليات الاحتفال بمشاركة المجموعات الكشفية والكورالات بالإيبارشية. يذكر أن، افتتح الأنبا إسحق، مبنى خدمات "مبيت" الأنبا فام للرحلات بالدير، يشمل المبيت غرف مجهزة للمبيت بكافة وسائل الراحة وهو معد لخدمة واستضافة محبى القمص يسى ميخائيل من جميع أنحاء العالم.

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