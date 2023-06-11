عاجل- إعادة فتح جميع شواطئ الغردقة أمام النزلاء

جدة - نرمين السيد - وأصدرت محافظة البحر الأحمر بيانا منذ قليل قالت فيه: "بعد مراجعة موقف الإغلاق الخاص بقرار اللواء محافظ البحر الأحمر رقم 400 لسنة 2023 بالإغلاق خلال الفترة من 9/ 6 / الى 11/ 6 /2023 من منطقة الجونة وحتى خليج أبوسومة وبناء على المتابعات الميدانية التى تمت خلال اليومين من 9 الى 10 وعدم تسجيل أى ملاحظات لأى مشاهدات غير طبيعية على ممارسة الأنشطة البحرية خاصة الشواطئ فى نطاق الجونة شمالا وخليج سهل حشيش ومكادى جنوبا.

وتابع البيان: يوصى بعودة النشاط تدريجيا خلال يوم 11 / 6 وذلك لجميع المناطق شمالا وجنوبا عدا منطقة الحادث وتحديدا منطقة شعاب الشيراتون منطقة الشيراتون القديمة وحتى منطقة سندباد يتم الالتزام باستمرار القرار بها وذلك لمراجعة الإجراءات التنظيمية للمستخدمين فى هذه المواقع وبالتأكيد على اتباع معاير الأمن والسلامة لخدمة مرتادى النشاط والشواطئ فى هذا النطاق.

كما يتم التاكيد مع كافة مستخدمى الشواطئ بضرورة تنفيذ النشاط فى حدود مناطق السباحة الآمنة وممارسة الأنشطة البحرية فى المواقع المخصصة لكل نشاط سواء غوص أو سنوركلينج والالتزام بوقف الصيد طبقا لقرارات السيد المحافظ فى ذات الشان رقم 339 لسنة 2023.