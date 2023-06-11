بتكلفة 3.4 مليار جنيه.. محطة متعددة الأغراض ضمن تطوير ميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - يتم تطوير مينائى الاسكندرية والدخيلة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وتطوير كافة الموانىء المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات.





ويتضمن المشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه. ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة. وتصل طاقة التخزين إلى 9 مليون طن حاويات ومليون طن بضائع عامة وغلال سنويا.

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