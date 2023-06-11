بتكلفة 6.7 مليار جنيه.. حواجز أمواج ميناء الإسكندرية ضمن خطة تطوير الموانئ

جدة - نرمين السيد - وشملت مشروعات التطوير، إقامة حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، بإجمالى أطوال حوالى 7200 متر، بتكلفة 6.7 مليار جنيه. ويقوم بتنفيذ مشروع حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، شركات وطنية مصرية واستشاريين مصريين.

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