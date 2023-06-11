تفاصيل إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

جدة - نرمين السيد - المحطة تديرها شركة عالمية متخصصة فى مجال الادارة والتشغيل هى CMA الفرنسية التى تملك خطوط ملاحية وهى ثانى خطوط العالم.
وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول "حاويات – بضائع عامة – سيارات".
والمحطة الجديدة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 مترا.
كما تعد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.
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