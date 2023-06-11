بتوجيهات رئاسية.. مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وشملت الخطة تحسين بيئة العمل ومنظومة الجمارك، وضافة قاطرات تسمح بسرعة وأمان السفن، وإقامة شراكات استراتيجية مع شركات عالمية. ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز مشروعات وخطة تطوير الموانئ البحرية.

وشملت المشروعات، تطوير محطة تحيا مصر، وإنشاء رصيف الأخشاب والغلال، وإنشاء كبارى هويس المالح. كما يجرى العمل على مشروعات: تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، ومشروع تطوير ميناء دمياط.

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