تستقبل 7 سفن عملاقة فى توقيت واحد.. تعرف على محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يونيو 2023 12:30 صباحاً - تعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى، والتي تم تنفيذها ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها ضمن خطة مصر للتحول لمركز عالمى من مراكز التجارة واللوجستيات.

وينشر صوت الأمة تفاصيل إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية..

بدأ التشغيل التجريبى للمحطة فى فبراير 2023

تضم 12 ونش ساحة من أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة ستزيد إلى 30 ونشا باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة

تضم 32 جرارا لنقل الحاويات تصل إلى 71 جرارا باكتمال الطاقة الاستيعابية للمحطة

تضم 92 معدة متنوعة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة

تعمل بالنظام الآلى فى شحن وتفريغ ونقل وتخزين الحاويات والبضائع

تنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)

قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت

أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2530 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة

توفر 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.

المحطة مملوكة بالكامل لهيئات وشركات مصرية وبأموال مصرية بالكامل.