جدة - نرمين السيد - وشددت الدار على أنه لا يجوز ألا تكشف إلا وجهها وكفيها، وأن تكون ملابسُها واسعةً لا تُبرِز تفاصيل الجسد أو تلفت النظر، والمستحب الأبيض، وإن أحرمت فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما فلا حرج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء: يجب أن ترتدى المرأة الحاجة ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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