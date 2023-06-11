وزير التعليم يوجه بإلحاق منة الله عماد بمدرسة المتفوقين للتكنولوجيا

ووجه الوزير، بإلحاق الطالبة منة الله بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بناء على رغبتها؛ عقب اجتيازها الاختبارات المقررة للالتحاق بالمدرسة، على أن تتحمل الوزارة كافة مصاريفها الدراسية طوال السنوات الثلاثة للدراسة بشرط استمرار تفوقها.
وأكد حجازى، أن الوزارة لا تتوانى عن دعم المتفوقين والموهوبين ورعايتهم بكافة السبل المتاحة؛ لإتاحة الفرصة لهم لأن يكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة فى مستقبل الوطن.
يذكر أنَّ الطالبة منة الله عماد، الأولى مكرر على محافظة كفر الشيخ بالشهادة الإعدادية، مرت بظروف عائلية صعبة، خلال العام الدراسى المنقضى، وصلت بها للعيش رفقة والدتها وشقيقها فى شقة بدون أثاث، وكانت تذاكر على "دلو"، وتنام على "مرتبة" حصلت عليها من مساعدات الأقارب والجيران، ورغم ذلك استطاعت تحدى جميع الظروف والحصول على أعلى الدرجات.
وكانت الأكاديمة الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة، أعلنتا فى بيان مشترك بينهما، تبنى الطالبة المتفوقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار المبادرة الرئاسية لتبنى المواهب، التى كانت قد أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وتتكفل كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة فى كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة.
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