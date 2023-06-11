نصائح من «الإفتاء» لـ الحجاج قبل أداء المناسك

جدة - نرمين السيد - وقال الدار فى نصائحها: "أخي الحاج والمعتمر.. لا يجوز لك أن تضر نفسك ولا أن تسعى في إيصال الضرر إلى غيرك، فاحذر أن يطالبك الناس يوم القيامة بمظالم تسببتَ في حصولها لزُوَّار الله تعالى وأنت مستهين بها لا تلقي لها بالًا".

وتابعت: "استخدم الطُّرُق المخصصة للمشاة عند رغبتك في المشي، واستفِدْ من التطبيقات الإلكترونية المخصَّصة، وحافظ على ممرَّات الطوارئ خاليةً من أيِّ عوائق أو حقائب، واتبع الإرشادات والإجراءات خلال تنقُّلِك بين المناسك والمشاعر".