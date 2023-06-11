جدة - نرمين السيد - وقال الدار فى نصائحها: "أخي الحاج والمعتمر.. لا يجوز لك أن تضر نفسك ولا أن تسعى في إيصال الضرر إلى غيرك، فاحذر أن يطالبك الناس يوم القيامة بمظالم تسببتَ في حصولها لزُوَّار الله تعالى وأنت مستهين بها لا تلقي لها بالًا".
وتابعت: "استخدم الطُّرُق المخصصة للمشاة عند رغبتك في المشي، واستفِدْ من التطبيقات الإلكترونية المخصَّصة، وحافظ على ممرَّات الطوارئ خاليةً من أيِّ عوائق أو حقائب، واتبع الإرشادات والإجراءات خلال تنقُّلِك بين المناسك والمشاعر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصائح من «الإفتاء» لـ الحجاج قبل أداء المناسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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