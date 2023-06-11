وأوضحت الدار، عبر فيسبوك، أنه يجوز للحاج بعد طواف الإفاضة أن يعُود إلى منى فى نفس اليوم، ويبِيت فيها ليلةَ 11، و12 من ذى الحجة، ويجوز له أن يبقَى فى مكة ثم يتم الليلة بمنى، كما يجوز أن يستمر فى منى ويتم الليل بمكة.
ووجهت دار الإفتاء المصرية، عددا من النصائح للحجاج والمعتمرين تزامنا مع بدء موسم الحج ومغادرة أول فوج إلى الأراضى المقدسة.
وقال الدار فى نصائحها: "أخى الحاج والمعتمر.. لا يجوز لك أن تضر نفسك ولا أن تسعى فى إيصال الضرر إلى غيرك، فاحذر أن يطالبك الناس يوم القيامة بمظالم تسببتَ فى حصولها لزُوَّار الله تعالى وأنت مستهين بها لا تلقى لها بالًا".
وتابعت: "استخدم الطُّرُق المخصصة للمشاة عند رغبتك فى المشي، واستفِدْ من التطبيقات الإلكترونية المخصَّصة، وحافظ على ممرَّات الطوارئ خاليةً من أى عوائق أو حقائب، واتبع الإرشادات والإجراءات خلال تنقُّلِك بين المناسك والمشاعر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحكام الحج.. هل يجوز للحاج أن يعود إلى منى بعد طواف الإفاضة فى نفس اليوم؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.