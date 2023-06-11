أحكام الحج.. هل يجوز للحاج أن يعود إلى منى بعد طواف الإفاضة فى نفس اليوم؟

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن الوقوف بعرفة هو الركنُ الأعظمُ للحج؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج، فليستعدَّ حجَّاج بيت الله الحرام بهمَّةٍ عالية للوقوف بعرفة يوم 9 من ذى الحجة.





وأوضحت الدار، عبر فيسبوك، أنه يجوز للحاج بعد طواف الإفاضة أن يعُود إلى منى فى نفس اليوم، ويبِيت فيها ليلةَ 11، و12 من ذى الحجة، ويجوز له أن يبقَى فى مكة ثم يتم الليلة بمنى، كما يجوز أن يستمر فى منى ويتم الليل بمكة.

ووجهت دار الإفتاء المصرية، عددا من النصائح للحجاج والمعتمرين تزامنا مع بدء موسم الحج ومغادرة أول فوج إلى الأراضى المقدسة.

وقال الدار فى نصائحها: "أخى الحاج والمعتمر.. لا يجوز لك أن تضر نفسك ولا أن تسعى فى إيصال الضرر إلى غيرك، فاحذر أن يطالبك الناس يوم القيامة بمظالم تسببتَ فى حصولها لزُوَّار الله تعالى وأنت مستهين بها لا تلقى لها بالًا".

وتابعت: "استخدم الطُّرُق المخصصة للمشاة عند رغبتك فى المشي، واستفِدْ من التطبيقات الإلكترونية المخصَّصة، وحافظ على ممرَّات الطوارئ خاليةً من أى عوائق أو حقائب، واتبع الإرشادات والإجراءات خلال تنقُّلِك بين المناسك والمشاعر".