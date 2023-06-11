الآثار تكشف تفاصيل اكتشاف بئر مياه بمنطقة السيدة عائشة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال عبد الرحيم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إن الآبار أو الصهاريج قديما كانت تجمع فيها المياه الفائضة من منطقة سلاسل جبال المقطم، ليستفاد منها المصريون فى القدم.
وأوضح، أن منطقة السيدة عائشة مليئة بالآبار والصهاريج الخاصة بالمياه، والصهاريج تبنى إنما الآبار تكون طبيعية، وهناك مجموعة كبيرة من الآبار فى منطقة السيدة عائشة وكلها ترجع للعصر المملوكى والفترة العثمانية.
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