رفع 1700 طن قمامة ومخلفات صلبة وأتربة من شوارع الدقهلية

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ فى تصريح صحفى إن الحملة المكبرة استطاعت رفع 1700 طن من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة من الشوارع والميادن والطرق الرئيسية، بمشاركة الوحدات المحلية فى كل من حى شرق المنصورة وحى غرب المنصورة وطلخا ودكرنس وشربين وبلقاس وميت غمر وأجا والسنبلاوين وبنى عبيد وتمى الأمديد والمطرية والمنزلة والجمالية والكردى وميت سلسيل ومنية النصر ونبروه وأيضا بمساعدة 330 عامل نظافة و122 معدة للنظافة.
وأوضح أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل؛ عملا على راحة المواطنين وتحقيق رضاهم وفى إطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.
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