سفير روسيا بالقاهرة: نتوقع زيادة أعداد السائحين الروس هذا العام

جدة - نرمين السيد - وأضاف السفير الروسى فى تصريحات خاصة بمناسبة العيد القومى لروسيا الاتحادية الذى يوافق غدا الاثنين، أن موسكو تعد أكبر مورد للقمح وبعض المنتجات الزراعية الأخرى لمصر حيث تم تصدير 9ر5 مليون طن من الحبوب لمصر وتنوى تسليم ثلاثة ملايين طن أخرى بحلول 30 يونيو الجارى.

وأوضح أنه يتم حاليا بحث إمكانية الدفع على تبادل السلع الغذائية بالعملات الوطنية، حيث بدأ البنك المركزى الروسى بالفعل فى تحديد سعر صرف الروبل مقابل الجنيه المصرى على أن تتبع هذه الخطوة فتح حسابات فى البنوك الزراعية لكلا البلدين للمعاملات المباشرة.

كما تقترح موسكو تشغيل بطاقات "مير" فى مصر وقال: "نحن نرى أن كل هذه الخطوات لن يكون لها تأثير إيجابى على الميزان التجارى فحسب، بل تساهم أيضا فى تدفق السائحون الروس إلى مصر".

وعن الزيارات، قال بوريسينكو، إن زيارات الوفود المصرية والروسية إلى العاصمتين القاهرة وموسكو تشكل جزءً لا يتجزأ من عملية تعزيز العلاقات الثنائية حيث عقدت مشاورات سياسية فى 15 مايو الماضى بالقاهرة بين نائب وزير الخارجية الروسى سيرغى فيرشينين مع نظيره المصرى السفير إيهاب بدوى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى المشتركة التى عقدت بين وزير التجارة والصناعة أحمد سمير و نائب رئيس الوزراء الروسى دينيس مانتوروف خلال الفترة ما بين 18 إلى 20 مارس الماضى، ساهمت بشكل إيجابى فى مواصلة تطوير التعاون الاقتصادى الثنائى.

وأشار السفير إلى أن المدعى العام لروسيا الاتحادية ايجور كراسنوف قام بزيارة عمل إلى القاهرة يومى 24 و25 مايو الماضى، بينما أجرى وزير البترول والثورة المعدنية طارق الملا محادثات مثمرة مع نظيره الروسى نيكولاى شولغينوف فى موسكو خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو الجارى، معربا عن أمله فى مشاركة رفيعة المستوى فى القمة المرتقبة "روسيا – إفريقيا" خلال الفترة من 26 إلى 29 يوليو فى مدينة سانت بطرسبرج .

وعن التعاون الثنائى، أكد بوريسينكو استمرار المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين مثل إقامة المنطقة الصناعية الروسية فى قناة السويس مشيرا إلى أن شركة "ترانسماش هولدينغ" وفت بكامل التزاماتها الخاصة بعقد لتوريد 1300 عربة الركاب للسكك الحديدية المصرية بعد أن وصلت أكثر من 700 وحدة من عربات السكك الحديدية المنتجة من روسيا.

كما سيتم تزويد باقى العربات من قبل شركائنا فى المجر وتعتزم "ترانسماش هولدينغ" إقامة مصنعا فى إحدى ضواحى القاهرة لصيانة منتجاتها على مدار الـ 12 عاما قادما.

وعن التجارة والاستثمار، قال إن التبادل التجارى بين البلدين بلغ ستة مليارات دولار عام 2022 من بينها 5 مليارات دولار صادرات روسية لمصر بينما تتجاوز قيمة الاستثمارات الروسية الخاصة 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الشركات الكبيرة مثل "لوك اويل" و"روسنيفت" تحتل مكانة بارزة فى مجال استخراج النفط والغاز فى مصر؛ ويتم تجميع سيارات "لادا" الروسية فى المصنع بالقرب من القاهرة.

وعن السياحة، أفاد بأنه يتم تسيير حاليا بين موسكو والقاهرة 3 رحلات جوية يوميا لشركتى الطيران الوطنية المصرية والروسية فضلا عن رحلات طيران شارتر من المدن الروسية إلى المنتجعات المصرية، مشيرا إلى أن روسيا احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد السائحين الروس فى مصر البالغ عددهم نحو مليون سائح عام 2022 ونتوقع زيادة أعدادهم هذا العام.

ولفت إلى أن أكثر من 16000 طالب مصرى فى الجامعات الروسية وترغب بعض مؤسسات التعليم العالى الروسية فتح الفروع لها فى مصر .