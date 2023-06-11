صحف اليوم.. كلمة الرئيس السيسى خلال تفقد الأكاديمية العسكرية تتصدر العناوين

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "السيسى: تأهيل كوادر أجهزة الدولة بالأكاديمية العسكرية يستهدف تعزيز قدراتهم"، قالت صحيفة الأهرام، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم، لا يقتصر على القوات المسلحة أو طلاب الكليات العسكرية أو طلاب الأكاديمية فقط ولكن يتمثل دورها أيضا فى إعداد وتأهيل العديد من الشرائح التى تقوم بالعمل فى الدولة.

وبحسب الصحيفة، أوضح الرئيس أن الهدف من ذلك تعزيز وتأكيد قدرة الملتحقين بأجهزة الدولة المختلفة ومنحهم جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل، مشيرا إلى أن الأكاديمية لا تتدخل فى الشق الفنى الخاص بإعداد الكوادر المختلفة.

وأعرب الرئيس عن سعادته بالتواجد فى الأكاديمية العسكرية، مؤكدا حرصه على زيارة الأكاديمية والاطمئنان على الطلبة، كما يطمئن دائما خلال اتصالاته الدورية مع مدير الأكاديمية على الأنشطة ومستوى الطلاب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تصريحات الرئيس جاءت خلال قيامه أمس بجولة تفقدية للأكاديمية العسكرية فجرا فى إطار حرصه على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدنى والمهارى المختلفة، وشهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية للطلبة تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية التى يقوم الطلبة بأدائها بشكل يومى خلال وجودهم فى الأكاديمية.

وفى شأن آخر، وتحت عنوان "الرئيس يشارك فى جنازة والدة رئيس مجلس الوزراء"، قالت صحيفة الأهرام، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى مشيعى جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، حيث قدم الرئيس خالص التعازى والمواساة للدكتور مصطفى مدبولى وأسرة الفقيدة، داعيا الله عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وبالانتقال إلى صحيفة الجمهورية، وتحت عنوان "لا صحة لنقل قطع أثرية.. لفحصها بالخارج"، قالت الصحيفة إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى تداولت منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعى بأحد المستشفيات خارج البلاد وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعى بأحد المستشفيات خارج البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن وزارة السياحة أكدت أن المنشورات المتداولة مغلوطة ولا تمت للواقع بأى صلة، مشددة على أنه لم يتم السماح بنقل أى قطعة سواء للفحص أو الدراسة خارج البلاد، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التى تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

واقتصاديا، وتحت عنوان "افتتاح أول ملتقى توظيف لخريجى مبادرة بناة مصر الرقمية"، قالت صحيفة الجمهورية، افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أول ملتقى توظيف تنظمه مبادرة بناة مصر الرقمية لطلبة وخريجى المبادرة التى أطلقتها وزارة الاتصالات توفر 450 فرصة عمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور عمرو طلعت أوضح أن مبادرة بناة مصر الرقمية أحد أبرز المبادرات التى أطلقتها وزارة الاتصالات لتدريب أوائل الخريجين ومنحهم درجة الماجستير المهنى من جامعات عالمية رفيعة المستوى إلى جانب الحصول على تدريب عملى من كبرى الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقترن بتدريب على المهارات الشخصية واللغوية بهدف تخريج شباب يمتلك مصفوفة من المهارات التى تؤهله للمنافسة بفاعلية فى سوق العمل المحلى والدولى.

وبشأن ملف التعليم، قالت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان "التعليم تكثف كاميرات المراقبة داخل لجان الثانوية" أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى غدا، وكثفت الوزارة من كاميرات المراقبة داخل اللجان لرصد الغش وأى حالات مخالفة، فيما حذر وزير التربية والتعليم من الإخلال بالعملية الامتحانية.

وأوضحت الصحيفة، أن الطلاب يبدأون الاختبارات بأداء المواد خارج المجموع، بحيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى التربية الوطنية والدينية غدا، والاقتصاد والإحصاء 13 يونيو الجارى وتعقد الامتحانات بنظام الاختيار من متعدد والإجابة ستكون عبر "بابل شيت" بدون أسئلة مقالية وستتضمن ورقة الأسئلة المفاهيم الأساسية للمادة فيما يبدأ الطلاب أداء امتحانات المواد الأساسية، 18 يونيو الجارى، ورقيا بنظام الكتاب المفتوح بنسبة 85% من الأسئلة اختيار من متعدد و15 مقالية، مع تطبيق التصحيح إلكترونيا بالكامل، وتسليم الطلاب كتيب المفاهيم مطبوعا.

ودينيا، وتحت عنوان "وداع أولى رحلات الحج من مطار القاهرة"، قالت صحيفة المصرى اليوم، شهد مطار القاهرة الدولى توديع أولى رحلات الحج للعام الهجرى 1444 على متن طائرات "مصر للطيران".

وأوضحت الصحيفة، أنه خلال الاحتفال بوداع الفوج الأول من الحجاج، بحضور الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تم توزيع تذاكر مجانية لأكبر الحجاج سنا، وتقديم هدايا رمزية إذ انطلقت صباح أمس، أولى رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى إلى مطارى الملك عبد العزيز آل سعود بجدة والأمير محمد بالمدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتى تستمر حتى 23 يونيو الجارى، فيما تبدأ رحلات العودة خلال الفترة من 1 يوليو المقبل للمتعجلين و 13يوليو المقبل للبقية.