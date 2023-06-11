وزارة العمل: تحصيل مستحقات عامل متوفى فى الإمارات

وأشارت حنان شاهين رئيس المكتب العمالى بالإمارات، فى تقريرها للوزارة، إلى أنه من خلال متابعة التواصل مع الشركة التى كان يعمل بها المواطن، استجابت بالفعل لسداد مستحقات المتوفى والتى بلغت 83 ألفا و190 جنيها، واستلمتها زوجته بناء على إعلام الوراثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية باعتبارها الوصية على أبناءها القصر الورثة الشرعيين فى إعلام الوراثة، وحضر الطرفان للمكتب، وتم تحرير محضر باستلام المستحقات عن فترة العمل.
وأفادت رئيس المكتب العمالى، بأن الشركة عينت زوجة المتوفى فى نفس مكان عمل زوجها بالشركة، كما تم تقديم الشكر للشركة على ما قدمته لأسرة المتوفى من دعم ومساندة، مؤكدة حرص المكتب على متابعة أحوال العمالة المصرية وتحصيل مستحقاتها، وتذليل أى مشكلات تنشأ فيما بينها وبين الشركات العاملين فيها داخل دولة الإمارات.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين فى الخارج، انطلاقا من حرص القيادة السياسية على رعاية وحماية العاملين بالخارج وحفظ حقوقهم ومساعدتهم فى الحصول عليها.
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