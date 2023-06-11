17 عقد عمل لذوى الهمم فى قنا

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يتعلق برعاية وحماية ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع وتوفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم، وبناء على توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة العمل على استيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم فى جميع المنشآت التى أقرها القانون لكل منشآة يعمل بها 20 عاملا فاكثر، وكذلك توفير برامج تدريبية مناسبة لتلك الفئة لدمجهم داخل المجتمع.

وفى هذا السياق، أوضح أحمد جابر، مدير مديرية العمل بقنا، فى تقريره للوزارة أن المديرية نجحت فى توفير 17 عقد عمل بواقع 10 عقود عمل لذوى الهمم فى مدارس الصفوة الخاصة بقنا، و2 عقد عمل فى شركة أمان، و2 عقد عمل فى مدارس أجيال المستقبل، وشاب فى شركة سمارت هاوس، و2 عقد عمل لذوى الهمم فى جمعية تنمية المجتمع للمرأة الريفية والحضرية.

وأشار إلى أن ذلك يأتى ضمن سعى الحكومة المصرية لتوفير فرص عمل لائقة ومتساوية لجميع شرائح المجتمع، وتأكيدا على التزامها بتحقيق المساواة وتعزيز دور ذوى الهمم فى التنمية المستدامة للبلاد.

ولفت إلى استمرار السعى للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوى الهمم واستيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديرية.