كلمة مصر فى ختام الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

جدة - نرمين السيد - وألقى السفير وائل نصر الدين عطية سفير مصر فى نيروبى والمندوب الدائم لمصر لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بيان وفد مصر فى الجلسة الختامية.

وأشاد بدور البرنامج فى تحقيق التنمية الحضرية بما يلبى احتياجات الدول النامية، مشددا على أهمية اضطلاع الدول بمسئوليته تمكينه وتوفير الموارد المالية والفنية ليتسنى له تنفيذ ولايته.

وأشار المندوب الدائم، إلى أهمية استمرار العمل على تناول الربط بين قضايا المناخ وتأثيرها على التنمية الحضرية، ملقيا الضوء على الاجتماع الوزارى الأول الذى تناول موضوعات المناخ والتنمية الحضرية الذى عقد على هامش مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 فى نوفمبر 2022، بمدينة شرم الشيخ.

وألقى المندوب الدائم المصرى، الضوء على مبادرة الصمود الحضرى المستدام للجيل القادم SURGe، التى جرى إطلاقها فى مؤتمر شرم الشيخ، مبرزا أهميتها فى تضمين العمل المناخى فى التخطيط الحضرى من خلال تعزيز الاستجابة على المستوى المحلى.

هذا، ونجحت البعثة المصرية وشقيقاتها الإفريقية فى تمرير 4 قرارات باسم المجموعة الأفريقية خلال الجمعية تعكس أولويات القارة وتتناول موضوعات التخطيط الحضرى والإنذار المبكر والتمويل والربط بين التنمية العمرانية وقضايا المناخ.

كما نجحت الدول الإفريقية فى أن تدرج أولوياتها فى الإعلان الوزارى الصادر عن الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.