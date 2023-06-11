«عمل الغربية» تشارك فى مؤتمر الحوار الوطنى لتنمية الأسرة

جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية العمل بمحافظة الغربية، فى مؤتمر الحوار الوطنى والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك فى مقر المركز الثقافى بطنطا بحضور جميع وكلاء الوزارات والمديريات ومديرين الأحياء وممثلى النقابات والأزهر والكنيسة والمجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية وتنظيم الأسرة فى محافظة الغربية.





يأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف فى ما يخص العمال وحقوقهم وواجباتهم فى ظل الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتمكين الاقتصادى للمرأة، والعمل على تحسين مستويات المعيشة.

وأوضح أحمد القللى مدير مديرية العمل بالغربية، فى تقريره للوزارة، أنه تم خلال المؤتمر مناقشة القضية السكانية، وأهمية تنمية الأسرة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، وتحديد النمو السكانى للحفاظ على مقومات التنمية فى الدولة.

وخلال اللقاء أكد المحافظ، أن النمو السكانى يؤثر سلبيا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن بناء الأسرة هى عمليه أساسية لبناء المجتمع ككل.

شارك فى المؤتمر من المديرية أمل وريدة مسؤول المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ووحدة المساواة والتمكين الاقتصادى، ووسام ممدوح عضو المكتب الفنى بالمديرية.