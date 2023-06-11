«عمل القاهرة» تبحث التعاون لتوفير فرص عمل للشباب فى إفريقيا  

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة العمل تقريرا من مديرية العمل بالقاهرة، بشأن لقاء مع مستشار الاستثمار فى سفارة أفريقيا الوسطى فى مصر؛ لبحث فتح أسواق للعمالة المصرية بالدول الإفريقية وتوفير التدريب والتأهيل للشباب المصرى والإفريقى.





جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب للشباب من الجنسين ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريره للوزارة، أنه عقد لقاء مع المستشار إسماعيل أبوضباب، مستشار الاسثتمار فى سفارة أفريقيا الوسطى فى مصر، لبحث سبل التعاون مع دولة إفريقيا الوسطى وبعض الدول الإفريقية لفتح أسواق للعمالة المصرية بالدول الإفريقية، وتوفير التدريب والتأهيل للشباب المصرى والإفريقى وبحث أيضا تأهيل وتوفير بيئة عمل واستثمار فى السوق الإفريقى.

وأفاد عزاز بأن سوق الاستثمار والعمل فى دول إفريقية، ما زال بكرا فى مجالات متعدة على سبيل المثال الفحم والتنقيب والتشيد والبناء والمشروعات الصغيرة وغيرها من المجالات.

ولفت إلى أنه اتقق الطرفان على التنسيق لدعوة مدير المديرية لزيارة سفارة أفريقيا الوسطى بالقاهرة، بحضور السفير ومستشارى الثقافة والإعلام والاستثمار بالسفارة لبحث فى هذه الملفات وسبل تفعليها.