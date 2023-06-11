ندوات توعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة العمل، تقريرا من مديرية العمل بمحافظة القاهرة، بشأن تنظيم ندوة توعية بعنوان "اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر بالمستشفيات"، بمستشفى الراعى الصالح بشبرا.





وأوضحت الوزارة أنه جرى عقد ندوة تثقيفية نظمتها إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ومكتب السيدة زينب، حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميتها بشركة وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهميتها فى الحفاظ على الأفراد والممتلكات وأهمية، فى زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريره للوزارة، أنه جرى تنظيم ندوة توعية حول اشتراطات السلامة بمستشفى الراعى الصالح، تضمنت عدة محاضرات عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى قطاع المستشفيات، وأنواع المخاطر التى يتعرض لها العمال فى المستشفيات من مخاطر كيميائية وفيزيائية وميكانيكية وسلبية.

وقال إنه جرى توعية العاملين الحاضرين بالندوة بمدى أهمية الالتزام بارتداء مهمات الوقاية للحفاظ على سلامتهم فى مكان العمل، كما تضمنت محاضرة حول مخاطر اوعية الضغط وكيفية الصيانة لها وإدارة مخاطرها بالمستشفى، ومحاضرة عن الحفاظ على البيئة الآمنة والتعاون بين أقسام المنشأه المختلفة.

ونوه بأنه جرى توجيه الشكر لجميع القائمين على الندوة من إدارة المستشفى والعاملين بحضور كل من الدكتور أيمن عياد، مدير المستشفى، والعميد عادل العشيرى، مدير عام شئون المناطق.

وفى السياق نفسه، أشار مدير المديرية، إلى أنه جرى تنظيم ندوة أخرى حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهميتها بشركة وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، شملت محاضرات تناولت خطط الطوارئ والاحتياطات الواجب توافرها للحد من الحوادث والوقاية منها، وكيفية الوقاية من المخاطر الضارة، والاهتمام بخطوط الحريق، وتدريب العاملين على استخدام أجهزة الوقاية.

ولفت إلى أن الشركة أجرت اختبارا عمليا على خطة الإخلاء بطرق منظمة فى حالة حدوث زلازل أو كوارث غير متوقعة، وفى نهاية الندوة سلمت الشركة شهادات تقدير للعاملين المشاركين فى نظام السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة تقديرا لدورهم البارز فى تطبيق الاشتراطات.