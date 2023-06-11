وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، أن المرحلة الأولى للعمل بالمبادرة تشمل 9 محافظات "الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، وبورسعيد"، مشيرا إلى أنه يتم إطلاق العمل بالمبادرة فى جميع محافظات الجمهورية تباعا.
ولفت إلى أن مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية تستهدف المواطنين من سن 18 عاما فأكثر، بهدف الكشف عن المرض فى مراحل مبكرة، وبالتالى تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادى فى الحالات المتأخرة.
ونوه بأن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان إلكترونى، يتضمن عددا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التى تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.
وتابع عبدالغفار أنه بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التى تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفى حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما فى حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.
وأشار إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكترونى للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكترونى:
www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعى "فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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