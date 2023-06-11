انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 11 يونيو : الفراخ فرحت الستات النهاردة في السوق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 11 يونيو 2023 حالة من الاستقرار في الأسواق بجمهورية مصر العربية وذلك بعد ارتفاعها على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وأكدت شعبة الدواجن في اتحاد الغرفة التجارية في وقت سابق، أن أسعار الفراخ البيضاء قد شهدت حالة من الانخفاض في الفترة الحالية بعد الزيادات الكبيرة التي حدث في الفترة السابقة جراء ارتفاع أسعار الأعلاف الناجمة عن قلة الكميات الموجودة في الأسواق، جراء عدم الإفراج عن الشحنات في الموانئ، الأمر الذي أدي إلي عزوف عدد كبير من مربي الدواجن في مصر، مما جعل هناك حالة من الزيادة في أسعار الدواجن والكتكوت الأبيض والبيض.

وأوضحت شعبة الدواجن في اتحاد الغرفة التجارية أسعار الدواجن والبيض اليوم، يتم إضافة لها بعض الزيادة في الأموال نتيجة تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 11 يونيو :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، بلغ سعر الكيلو 76.48 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي، بلغ سعر الكيلو 107.59جنيه

3- سعر كيلو الدواجن الساسو، بلغ سعر الكيلو 85 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 11 يونيو :

في هذا السياق أكدت البيانات الصادرة عن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، شهد سهر كرتونة البيض اليوم الأحد حالة من الزيادة في أسعارها، خلال تعاملات اليوم بالنسبة للبيض الأبيض والأحمر، أما البيض البلد فشهد استقراراً، وذلك مقارنة بأسعار أمس السبت.

في التقرير التالي سوف نكشف عن سعر كرتونة البيض، والتي قد تشهد زيادة من 2 إلي 5 جنيه من منطقة إلي أخري:

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:102.75 جنيه، بارتفاع جنيهين

2- كرتونة البيض الأحمر “102.75 جنيه، بارتفاع جنيهين

3- كرتونة البيض البلدي “115.75 جنيه