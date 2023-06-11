انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأحد 11 يونيو : حديد عز ضرب كل التجار في السوق دلوقتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 11 يونيو 2023، حالة من التباين، حيث سعر طن حديد عز اليوم ارتفع بشكل مفاجئ، خلال التعاملات اليومية في مختلف الأسواق بمحافظات جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا لما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراءوأوضح بوابة الأسعار المحلية والعالمية، أن أسعار مواد البناء اليوم شهدت حالة من الزيادة في الأسواق خاصة أسعار طن حديد عز والأسمنت فيما ثبت سعر الجبس، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري حيث زاد سعره في البنوك الآن 30جنيه.

وانخفضت أسعار الحديد في مصر خلال الفترة الماضية إلي أكثر من 2000 جنيه مصري مرة واحدة، حيث أنه كان يسجل مع بداية العام الميلادي الحالي 2023 حوالي 41 ألف جنيه، ثم أنخفض إلي 39 ألف جنيه، أما عن سعره إلي المستهلك فقد وصل سعر طن الحديد إلي 45 ألف جنيه ولكنه تراجع في الفترة الحالية إلي 41 و42 أف جنيه في بعض المناطق من الجمهورية

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 11 يونيو :

سعر طن حديد عز اليوم:

بلغ سعر طن حديد عز اليوم 39682 جنيها، بمقدر زيادة يقدر بـ 813 جنيها عن سعر أمس السبت الذي كان يسجل 39363 جنيها،

سعر طن الحديد الاستثماري اليوم:

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 38565 جنيها، بمعدل تراجع يقدر 609 جنيهات عن سعر أمس السبت الذي كان يسجل 39175 جنيها،

أسعار الحديد اليوم :

بلغ سعر طن حديد 37000 جنيه للطن تسليم مصنع.

وصل سعر حديد سرحان 33500 جنيه للطن، تسليم مصنع.

وصل سعر حديد العتال 37000 جنيه للطن، تسليم مصنع.

وصل سعر حديد المصريين 36000 جنيه للطن، تسليم مصنع.

وصل سعر حديد الكومي 33700 جنيه للطن، تسليم مصنع.

أسعار الأسمنت اليوم:

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1979 جنيها، بتراجع 33.24 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت النصر 1688 جنيه

وصل سعر طن المعلم 1670 جنيهًا.

وصل سعر طن العسكري 1700 جنيه.