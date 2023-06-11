انت الان تتابع خبر عاجل.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 11 يونيو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الساعات القادمة من اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023، على محافظات جمهورية مصر العربية، بعد التقلبات الجوية التي شهدها البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين.وتعرضت مصر خلال الأيام الماضية إلي موجة مع عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث ضرب منخفض جوي وكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية البلاد، مما أدي إلي حدوث نشاط مثير للرياح المحملة بالأتربة والرمال على جميع المحافظات.

وأكدت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس الساعات القادمة، ستشهد استقراراً في الأحوال الجوية بجميع الحافظات، حيث يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وحار القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، خلال ساعات النهار، أما في ساعات الليل فسوف يكون معتدل على كافة المناطق.

نشاط الرياح اليوم :

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع الساعات القادمة حدوث نشاط محدود للرياح على بعض المناطق وهي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلي طقس غائم جزئى، على بعض المناطق الأخري من البلاد جرء تكون سحب غير ممطرة على هذه الأماكن، والتي تعمل على حجب أشعة الشمس على فترات مقطعة من اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 11 يونيو :

1- محافظة القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 26 درجة والصغرى 19 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محتفظة سوهاج فالعظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

6- أما في نهاية محافظات جمهورية مصر العربية وهي أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 40 درجة والصغرى 29 درجة.

موعد بداية فصل الصيف:

يبدأ فصل الصيف في مصر يوم 21 يونيو الجاري، ويستمر حتي 13 سبتمبر القادم حيث بلغ طوله 93 يوما و13 ساعة و52 دقيقة.