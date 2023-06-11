انت الان تتابع خبر عاجل وبالأسماء .. قطع الكهرباء عن بعض مناطق العبور وطوخ بمحافظة القليوبية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر شركة الكهرباء في محافظة القليوبية بيان هام خلال الساعات الماضية بشأن قطع الكهرباء اليوم الأحد الموافق 12 يونيو الجاري، عن بعض عدة مناطق في مدينة العبور ومركز طوجونشرت مدنية العبور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، معلومات حول الأماكن التي سوف تشهد انقطاع التيار الكهربائي اليوم، الفترة الزمنية التي سوف يظل فيها التيار منقطع، والأسباب التي أدلي انقطاعه

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية:

مدينة العبور :

أكدت شركة الكهرباء في محافظة القليوبية أنه سوف يتم قطع التيار لمدة غير معلومة متواصلة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الانتهاء مما يتم القيام به من نفس اليوم من نفس اليوم بسبب أعمال صيانة اكشاك الكهرباء التي تقوم بها الشركة ، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء الجمهورية،

مركز طوخ :

وأضافت الشركة أنه بالنسبة إلي مركز طوخ، فيقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحاً حتي انتهاء أعمال الصيانة على مغذى كفر الحصافة بطوخ

أماكن قطع الكهرباء في محافظة القليوبية:

مدينة العبور :

وأوضحت الصحفة الرسمية لمدينة العبور أن المناطق التي ينقطع عنها التيار هي المنطقة الصناعية الأولى اكشاك أرقام (٦/ ٢ب& ٧/ ٢ب(ارابكو ميد)& ٨/ ٢ ب& ١٣/ ٢ب&الفوم للمفروشات&المنزل للمفروشات)، إضافة إلى في البلوكات الآتية (١٣٠٢٥).

مركز طوخ :

حددت شركة الكهرباء الأماكن التي سوف يتم قطع عنها والتي تشمل عن كلا من كفر الحصافة – منصورة نامول – جزء من قرية المنزلة – جزء من الدير – نزلة وادى راشد – ع عقيلة – أحمد خالد.

تونيه هام من شركة الكهرباء:

وأهابت شركة الكهرباء بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به.