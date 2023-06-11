جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، رسائل الوزير التى نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":

اجتهدوا فى العلم فهو مفتاحكم لفرص المستقبل. اعلموا أن أدوات التقييم لا تقف عند مجرد اجتياز امتحانات، فهى مرحلة فى رحلتكم الطويلة فى الحياة. ضعوا أهدافكم أمامكم واستعينوا بالإصرار على النجاح والثقة فى قدراتكم الوزارة بذلت جهودا ضخمة لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لكم أثناء الامتحانات، وضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. اطمئنوا.. واجتهدوا.. واعلموا أن الله لا يضيع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسائل وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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