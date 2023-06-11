«الصحة» تطلق خدمة مجانية للتواصل السريع

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق خدمة مجانية للتواصل السريع، عبر إرسال كملة "نيل أو النيل"، على الخط الساخن "15335"، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تيسير حصول المواطنين وضيوف مصر على الخدمات الصحية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه فور إرسال كملة "نيل أو النيل" يتم الرد عبر إمداد الراسل بقائمة المعلومات المقدمة من خلال الرسائل النصية السريعة، لإرشاده إلى "أقرب منشأة صحية، معلومات صحية، دعم الصحة النفسية، أرقام الطوارئ".

وأضاف عبد الغفار أنه يتم اختيار رقم الخدمة المطلوب، كما هو بالقائمة الرئيسية، ومن ثم تستمر عملية الإمداد بالمعلومات بحسب احتياج المتلقى حتى يحصل على المعلومات الخاصة بالخدمات المطلوبة.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن قائمة خدمة أقرب منشأة صحية، تضم كافة الوحدات الصحية والمراكز الطبية المحيطة بالموقع الجغرافى، حسب اختيار المحافظة والمركز الإدارى، كما تضم ميزة المعلومات الصحية للتعريف بالخدمات والإجراءات الخاصة بالسيدات الحوامل، والأطفال، والصحة الإنجابية.

وقال عبد الرازق إن قائمة خدمات الدعم النفسى، تشمل التعريف بالخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، والمنصة الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية، مضيفا أن قائمة أرقام الطوارئ، تضم رقم الخط الساخن لبوابة خدمات وزارة الصحة "15335" والخط الساخن لطوارئ وزارة الصحة "16474"، والخط الساخن للإسعاف "123"، بالإضافة إلى الخط الساخن للنجدة "122"، والخط الساخن للمطافئ "180".

بدوره، قال جيريمى هوبكنز ممثل منظمة يونيسف فى مصر: "منذ اندلاع الأزمة فى السودان، تعمل الحكومة المصرية على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، ونحن نتعاون مع وزارة الصحة والسكان، على تقديم الرعاية الصحية والتطعيمات للأطفال النازحين، كما تدعم يونيسف الخط الساخن 15335، الذى يوفر الرسائل النصية السريعة والتى تهدف إلى تسهيل وصول النازحين إلى معلومات طبية هامة والحصول على الخدمات الصحية التى توفرها الدولة فى 27 محافظة".

وأضاف هوبكنز أن "هذه الخدمة التفاعلية التى تدعمها يونيسف ستوفر إمكانات كبيرة فيما يتعلق بوصول ليس النازحين فحسب، بل كل المقيمين داخل مصر إلى الخدمات الضرورية".