تبطين الترع فى سوهاج إنجاز حياة كريمة يصل محطته الأخيرة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تواصل الدولة المصرية، تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى جميع القرى المستهدفة، ومن بين المشروعات تبطين الترع والذى يهدف إلى تحسين جودة الرى وضمان الاستمرار فى أعمال الزراعة بالفصول الشتوية والصيفية دون توقف أو تأخير.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن مشروع تبطين الترع فى محافظة سوهاج:- وأكد طارق الفقى محافظ سوهاج، أنه تم الانتهاء من تبطين 122 ترعة، بطول 474 كيلو و203 متر، بنسبة تنفيذ أطوال 81.60%، من إجمالى أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة.

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