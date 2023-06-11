وزير الرى: التعاون بين مصر واليابان يمتد لسنوات طويلة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، التعاون المتميز بين مصر واليابان، والذى يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات فى مجال الموارد المائية، مشيرا إلى رغبته فى استمرار التعاون بين الجانبين فى مجال الموارد المائية.





جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والرى مع ممثلى هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور سويلم إلى مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ (COP27)، متوجها بالدعوة للجانب اليابانى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى، وأيضا المشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والمقرر عقده فى شهر أكتوبر القادم تحت عنوان "التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة".

وأوضح أن مصر قامت - بالتعاون مع اليابان- برئاسة "الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ" خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد فى شهر مارس الماضى، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبنى عملية مشتركة بين الأطراف لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل فى الاتفاقيات والأطر العالمية.

ولفت الوزير إلى المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون مع الجانب اليابانى، مثل أعمال إحلال المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف، والتى تم خلالها إنشاء 6 قناطر بمنحة يابانية هى: قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب، كما يجرى حاليا تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، لخدمة زمام 1.5 مليون فدان فى خمس محافظات هى: أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، والجيزة.

وقال وزير الرى إنه تم مؤخرا توقيع اتفاقية بدء تنفيذ مشروع "تعزيز إنتاجية المياه فى الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، والذى يهدف لزيادة الإنتاجية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة، واستخدام الموارد الزراعية الطبيعية على نحو مستدام، وتعزيز مهارات صغار المزارعين فى تنفيذ ممارسات الإدارة الذكية للمياه، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة، والتى تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، تماشيا مع سياسة الدولة نحو التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

وأضاف أنه يتم حاليا تنفيذ دراسة جدوى لتحسين إدارة الموارد المائية على ترعة القاصد بمحافظة الغربية وترعتى الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم بمنحة من الجانب اليابانى، حيث أوشك التقرير النهائى للدراسة على الانتهاء.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة وهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" بشأن الأعمال الاستشارية لصيانة محطات الطلمبات فى مصر، والتى تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات المهندسين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء فى مجال تشغيل وصيانة محطات الطلمبات، وخاصة ذات القدرات الكبيرة من خلال إعداد دليل إرشادى لأعمال التشغيل والصيانة وكتيب للأعمال الميكانيكية والكهربائية الرئيسية والقياسات الواجب القيام بها داخل محطات الطلمبات، مع عمل قائمة بمحطات الضخ ذات الأولوية، وإعداد خطة رئيسية لمحطات الضخ الرئيسية من خلال إجراء مسح ودراسة لمحطات الطلمبات المقترحة، والتى تحتاج لإحلال أو إعادة تأهيل، وإعداد المواصفات القياسية التفصيلية التى تغطى كافة الجوانب الفنية لاستخدامها فى إجراءات المناقصات الخاصة بهذه الأعمال، حيث بدأت بالفعل أعمال التدريب ورفع القدرات على الصيانة والتشغيل، والبدء فى إعداد الخطوط الإرشادية للتشغيل والصيانة والخطة متكاملة للمحطات.