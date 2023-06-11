ميناء الإسكندرية الكبير.. نهضة غير مسبوقة فى عالم النقل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى، أبرز الجهود المبذولة فى إطار مخطط مصر لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير.

ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة باستخدام القطارات لتخفيف التكدسات والعبء المرورى على الطرق.

ومن المقرر إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، حيث تبلغ تكلفتها 3.4 مليار جنيه وتسهدف زيادة إمكانية التداول والتخزين ، ومن المتوقع الوصول إلى 9 ملايين طن حاويات وميلون طن بضائع سنويا.

كما سيتم إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه ، حيث تهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين إلى 7 ملايين طن سنويا ، وسيتم بناء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير بطول 7200 متر وتكلفة 6.7 مليار جنيه ، فيما يعمل على التنفيذ شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين .