مصر تتحول لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ترفع مصر شعار التحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى سبتمبر 2021، فى أثناء تفقد ميناء الإسكندرية، ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62).





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، خطة مصر للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، ومنها: إعادة هيكلة الموانئ على البحرين المتوسط والأحمر وتطويرها، ورفع كفاءة التشغيل بالموانئ والظهير الممتد لها، وتحسين اتصال الموانئ بالمدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل. وشملت الخطة أيضا، زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الرئيسية، وتحسين بيئة العمل ومنظومة الجمارك والفحص والإفراج، وخلق ممرات لوجستية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 65 كيلومترا، وإنشـاء حواجز أمواج بأطوال 15 كيلومترا وتعميـق الممرات، ورفع كفاءة الأرصفة وساحات التخزين والبوابات والممرات الملاحية، وإضافة قاطرات جديدة تصل قوة شدها لـ70 طنا.

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