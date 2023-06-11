محافظ شمال سيناء يودع حجاج قرعة وزارة الداخلية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، إن إجمالى عدد حجاج قرعة وزارة الداخلية لهذا العام بلغ 34 حاجًا من مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى توفير حافلة "أتوبيس"؛ لنقلهم من العريش إلى مطار القاهرة الدولى، لمواصلة طريقهم إلى الأراضى الحجازية، فضلا عن تخصيص سيارة أخرى "نقل"؛ لنقل الحقائب الخاصة بهم، وذلك على نفقة المحافظة.





جاء ذلك خلال توديع محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الأحد، حجاج قرعة وزارة الداخلية قبل نقلهم إلى مطار القاهرة الدولى للسفر إلى الأراضى الحجازية لأداء فريضة الحج لهذا العام، بحضور سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور، ورئيس الإدراة المركزية لشئون مكتب المحافظ مصطفى محمد مصطفى.

وأضاف المحافظ أنه أعطى توجيهاته لمشرفى الحج فى تلبية احتياجات الحجاج طوال الرحلة وحتى العودة، مؤكدا على التعاون فيما بينهم ومساعدة الشباب لكبار السن، مطالبا إياهم بالدعاء لرفعة مصرنا الحبيبة، وسيناء الغالية، متمنيا لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وعودتهم سالمين غانمين إلى ديارهم، وشدد على ضرورة قيام الحجاج باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمنع الإصابة بأى فيروسات أوعدوى.

فى السياق ذاته، قامت المحافظة بالتنسيق مع حزب (مستقبل وطن) بتوزيع المظلات الشمسية والوجبات الخفيفة والعصائر والمياه على الحجاج، قبيل مغادرتهم مدينة العريش.

كانت مديرية أمن شمال سيناء قد أعلنت الفائزين فى قرعة الحج للموسم الحالى بالمحافظة، موزعين على مختلف أقسام المحافظة، حيث جرت القرعة العلنية بحضور المحافظ، ومدير أمن شمال سيناء اللواء ممدوح أبو زيد.