محافظ شمال سيناء يودع حجاج قرعة وزارة الداخلية

جاء ذلك خلال توديع محافظ شمال سيناء، صباح اليوم الأحد، حجاج قرعة وزارة الداخلية قبل نقلهم إلى مطار القاهرة الدولى للسفر إلى الأراضى الحجازية لأداء فريضة الحج لهذا العام، بحضور سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور، ورئيس الإدراة المركزية لشئون مكتب المحافظ مصطفى محمد مصطفى.
وأضاف المحافظ أنه أعطى توجيهاته لمشرفى الحج فى تلبية احتياجات الحجاج طوال الرحلة وحتى العودة، مؤكدا على التعاون فيما بينهم ومساعدة الشباب لكبار السن، مطالبا إياهم بالدعاء لرفعة مصرنا الحبيبة، وسيناء الغالية، متمنيا لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وعودتهم سالمين غانمين إلى ديارهم، وشدد على ضرورة قيام الحجاج باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمنع الإصابة بأى فيروسات أوعدوى.
فى السياق ذاته، قامت المحافظة بالتنسيق مع حزب (مستقبل وطن) بتوزيع المظلات الشمسية والوجبات الخفيفة والعصائر والمياه على الحجاج، قبيل مغادرتهم مدينة العريش.
كانت مديرية أمن شمال سيناء قد أعلنت الفائزين فى قرعة الحج للموسم الحالى بالمحافظة، موزعين على مختلف أقسام المحافظة، حيث جرت القرعة العلنية بحضور المحافظ، ومدير أمن شمال سيناء اللواء ممدوح أبو زيد.
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