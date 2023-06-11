بيطرى الدقهلية: فتح المجازر مجانا لاستقبال أضاحى المواطنين

ووجه مدير المديرية - خلال جولته التفقدية اليوم الأحد لمجزر ميت غمر لمتابعة الاستعدادات لاستقبال أضاحى المواطنين - بضرورة استمرار حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة والأسواق وضبط الفاسد منها بالتنسيق مع التموين والصحة، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح.
وشدد على رفع مخلفات الذبح أولا بأول، غسل العنابر وتطهيرها بشكل يومى، حفاظا على البيئة وصحة المواطن، مؤكدا مد العمل فى جميع المجازر بالمحافظة لاستيعاب الزيادة فى أعداد الذبائح، وإلغاء الأجازات لجميع العاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطربين للعمل فى المجازر اعتبارا من 18 يونيو وحتى آخر أيام العيد.
فى سياق متصل، شن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى بالدقهلية الدكتور أحمد الشربينى والدكتور خالد عنبر بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتى التموين والصحة حملة تفتيشية على الأسواق بمركزى المنصورة وطلخا، وتم ضبط 90 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة و775 كجم دجاج مجمد، لحم مفروم، كفتة، كبدة، سجق، دهون غير صالحة للاستهلاك الأدمى، كما تم تحرير 6 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية.
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