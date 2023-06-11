الاستعلام عن القبول بمسابقة الأئمة عبر بوابة الوظائف.. اليوم

جدة - نرمين السيد - يتيح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الأحد، الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام 2023، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.





وذكر الجهاز- فى بيان، اليوم- أنه من المقرر أن يتاح الاستعلام فى تمام الساعة 12 ظهر اليوم، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية. وأعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال شهر يناير الماضى، عن مسابقة شغل ألف وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف، وتعد المسابقة الحالية هى المرحلة الثانية بعد الأولى التى أجراها العام الماضى، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف 3 آلاف إمام و3 آلاف عامل بالوزارة، على أن تجرى على 3 أعوام مالية.

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