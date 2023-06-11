محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استعدادات مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز والمدن لامتحانات الثانوية العامة لعام 2023، التى ستنطلق غدا الاثنين، على مدار يومين للمواد غير المضافة للمجموع، وتبدأ الامتحانات فى المواد الأساسية من الأحد 18 يونيو وتنتهى الخميس 13 يوليو المقبل، ويؤديها 86627 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بمحافظة الجيزة.

وأوضح أنه جرى تجهيز 200 لجنة أساسية على مستوى المحافظة و40 لجنة احتياطية للطوارئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا متابعة سير عملية الامتحانات يوميا لتلاشى أى معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالاستمرار فى أعمال التطهير والتعقيم الدورى ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل، بصفة يومية والعمل على إزالة أى مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين، ورفع أى إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وشدد المحافظ، على مديرية الصحة بضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

وناشد المحافظ، أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك حرصا على سلامتهم وللحد من أى تجمعات ولتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

ومن ناحيته، قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه جرى تجهيز 46 استراحة للرجال والسيدات على مستوى المحافظة مجهزة بكافة سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.

ولفت إلى أنه جرى توجيه مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهوله ويسر، مشددا على عدم دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأى أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.