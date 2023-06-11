طريق وادى النطرون - العلمين شريان جديد للتنمية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن طريق وادى النطرون - العلمين: وتم رفع كفاءة الطريق وتوسعته ليصبح 8 حارات فى كل اتجاه "5 حارات رئيسى و3 حارات للخدمة لحركة النقل والشاحنات". ويستهدف تطوير الطريق، والذى يتم ضمن المشروع القومى للطرق، خدمة المصطافين وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

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